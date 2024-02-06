Хави Мартинес: «Барселоне» очень не хватает такой фигуры, как Бускетс

Бывший футболист «Баварии», а ныне полузащитник «Катара» Хави Мартинес заявил, что испанской «Барселоне» не хватает Серхио Бускетса.

«Каждой команде нужен игрок, который всегда думает о том, что может произойти, если ты потеряешь мяч. Именно поэтому я думаю, что «Барсе» очень не хватает такой фигуры, как Бускетс», — приводит слова Мартинеса журналист Джерард Ромеро в соцсети Х (ранее Twitter).

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Бускетс находился в системе «Барселоны» на протяжении 18 лет (с 2005 по 2023 год). Испанский полузащитник завоевал вместе с сине-гранатовыми 32 трофея. Минувшим летом Бускетс перешёл в «Интер Майами», за который выступает вместе с Лионелем Месси. В прошлом сезоне хавбек провёл за новую команду 20 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.