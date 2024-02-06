Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави Мартинес: «Барселоне» очень не хватает такой фигуры, как Бускетс

Хави Мартинес: «Барселоне» очень не хватает такой фигуры, как Бускетс
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Баварии», а ныне полузащитник «Катара» Хави Мартинес заявил, что испанской «Барселоне» не хватает Серхио Бускетса.

«Каждой команде нужен игрок, который всегда думает о том, что может произойти, если ты потеряешь мяч. Именно поэтому я думаю, что «Барсе» очень не хватает такой фигуры, как Бускетс», — приводит слова Мартинеса журналист Джерард Ромеро в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Бускетс находился в системе «Барселоны» на протяжении 18 лет (с 2005 по 2023 год). Испанский полузащитник завоевал вместе с сине-гранатовыми 32 трофея. Минувшим летом Бускетс перешёл в «Интер Майами», за который выступает вместе с Лионелем Месси. В прошлом сезоне хавбек провёл за новую команду 20 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Халилович: Бускетс — лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android