Трансферная цель «Ювентуса» Бонавентура намерен продлить контракт с «Фиорентиной»

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Италии Джакомо Бонавентура, скорее всего, пролонгирует трудовое соглашение с флорентийцами. Об этом сообщает Football Italia. Нынешний контракт хавбека с «фиалками» рассчитан до конца июня этого года.

По информации источника, 34-летний футболист заинтересован в продолжении сотрудничества с «Фиорентиной», даже несмотря на предметный интерес со стороны «Ювентуса». Итальянский полузащитник готов подписать с «фиалками» новое соглашение на прежних условиях.

Бонавентура выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «фиалок» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее стало известно об интересе к Бонавентуре со стороны одного из итальянских грандов — туринского «Ювентуса».