«Ювентус» интересуется 34-летним Джакомо Бонавентурой

«Ювентус» интересуется 34-летним полузащитником «Фиорентины» Джакомо Бонавентурой, однако «фиалки» отказываются его продавать, сообщает журналист Мирко Ди Натале в соцсети Х (ранее Twitter).

Итальянский футболист в нынешнем сезоне сыграл за «Фиорентину» 25 матчей во всех турнирах, где отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн. Ранее Бонавентура играл за такие клубы, как «Аталанта», «Пержокрема», «Падова» и «Милан».

На данный момент после 22 сыгранных матчей итальянской Серии А «Ювентус» располагается на втором месте с 53 очками. «Фиорентина» находится на шестой строчке с 34 очками.