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Определились соперники «Ливерпуля» и «Мейдстона» по 1/8 финала Кубка Англии

Завершились два переигровочных матча 1/16 финала Кубка Англии — 2023/2024. В одном из них «Саутгемптон» в родных стенах разгромил «Уотфорд» — 3:0.

Команды долго не могли открыть счёт, пока на 52-й минуте голом не отметился нападающий «святых» Секу Мара. Спустя всего шесть минут французский игрок атаки оформил дубль. Окончательный счёт на табло установил нападающий хозяев Че Адамс. Таким образом, «Саутгемптон» вышел в 1/8 финала, где сразится с «Ливерпулем».

В ещё одной переигровке «Ковентри Сити» на домашнем стадионе не оставил шансов «Шеффилд Уэнсдей» — 4:1.

Матч начинался для гостей неплохо: на перерыв команды ушли при равном счёте. Однако во вторые 45 минут футболистам «Ковентри» удалось забить своему сопернику сразу три безответных мяча.

«Ковентри» в 1/8 финала сыграет с «Мейдстоном», представляющим четвёртый по силам английский дивизион.