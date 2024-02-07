Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились соперники «Ливерпуля» и «Мейдстона» по 1/8 финала Кубка Англии

Определились соперники «Ливерпуля» и «Мейдстона» по 1/8 финала Кубка Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились два переигровочных матча 1/16 финала Кубка Англии — 2023/2024. В одном из них «Саутгемптон» в родных стенах разгромил «Уотфорд» — 3:0.

Команды долго не могли открыть счёт, пока на 52-й минуте голом не отметился нападающий «святых» Секу Мара. Спустя всего шесть минут французский игрок атаки оформил дубль. Окончательный счёт на табло установил нападающий хозяев Че Адамс. Таким образом, «Саутгемптон» вышел в 1/8 финала, где сразится с «Ливерпулем».

Кубок Англии . 1/16 финала. 0-й матч
06 февраля 2024, вторник. 22:45 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
3 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Мара – 52'     2:0 Мара – 58'     3:0 Адамс – 76'    

В ещё одной переигровке «Ковентри Сити» на домашнем стадионе не оставил шансов «Шеффилд Уэнсдей» — 4:1.

Матч начинался для гостей неплохо: на перерыв команды ушли при равном счёте. Однако во вторые 45 минут футболистам «Ковентри» удалось забить своему сопернику сразу три безответных мяча.

«Ковентри» в 1/8 финала сыграет с «Мейдстоном», представляющим четвёртый по силам английский дивизион.

Кубок Англии . 1/16 финала. 0-й матч
06 февраля 2024, вторник. 22:45 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
4 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
1:0 Палмер – 3'     1:1 Cadamarteri – 10'     2:1 О'Харе – 50'     3:1 О'Харе – 56'     4:1 Райт – 58'    
Турнирная сетка Кубка Англии - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android