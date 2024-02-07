«Байер» вырвал победу у «Штутгарта» на 90-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Германии

Во вторник, 6 февраля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась победой «Байера» — 3:2.

На 11-й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Вальдемар Антон. Хозяева поля смогли отыграться только на 50-й минуте. Отличился полузащитник Роберт Андрих. На 58-й минуте Крис Фюрих вновь вывел «Штутгарт» вперёд. На 67-й минуте французский нападающий Амин Адли забил второй гол «Байера». Победу команде Хаби Алонсо принёс гол защитника Жонатана Та на 90-й минуте.

На данный момент в полуфинал турнира также вышли «Кайзерслаутерн» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Последним участником этой стадии турнира станет победитель пары «Саарбрюккен» — «Боруссия» М.