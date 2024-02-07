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«Байер» вырвал победу у «Штутгарта» на 90-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Германии

«Байер» вырвал победу у «Штутгарта» на 90-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Германии
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Во вторник, 6 февраля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась победой «Байера» — 3:2.

На 11-й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Вальдемар Антон. Хозяева поля смогли отыграться только на 50-й минуте. Отличился полузащитник Роберт Андрих. На 58-й минуте Крис Фюрих вновь вывел «Штутгарт» вперёд. На 67-й минуте французский нападающий Амин Адли забил второй гол «Байера». Победу команде Хаби Алонсо принёс гол защитника Жонатана Та на 90-й минуте.

На данный момент в полуфинал турнира также вышли «Кайзерслаутерн» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Последним участником этой стадии турнира станет победитель пары «Саарбрюккен» — «Боруссия» М.

Кубок Германии . 1/4 финала
06 февраля 2024, вторник. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Антон – 11'     1:1 Андрих – 50'     1:2 Фюрих – 58'     2:2 Адли – 67'     3:2 Та – 90'    
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