«Байер» одержал победу в семи из восьми последних матчей

Во вторник, 7 февраля, «Байер» в родных стенах одолел «Штутгарт» в матче 1/4 финала Кубка Германии — 3:2. Решающий мяч был забит на 90-й минуте. Таким образом, в последних восьми матчах леверкузенцам удалось добыть семь побед.

На протяжении последующих 26 матчей леверкузенцы обыгрывали такие команды, как «Мольде» (5:1), «Айнтрахт» (3:0), «Бохум» (4:0), «Аугсбург» (1:0), «Лейпциг» (3:2), «Дармштадт» (2:0) и «Штутгарт» (3:2). Также подопечные Алонсо сыграли вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:0). Общая разница мячей в этих матчах — 21:5.

Свой следующий матч «Байер» проведёт в субботу, 10 февраля. Команда Алонсо на домашней арене примет «Баварию» в рамках 21-го тура Бундеслиги. Начало игры — в 20:30 мск.