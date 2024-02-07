Месси снимется в рекламе пива, которую покажут во время Супербоула

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и актёр Джейсон Судейкис, известный благодаря роли тренера команды по американскому футболу в сериале «Тед Лассо», стали лицом рекламы пивного бренда Michelob Ultra, которая будет показана во время предстоящего Супербоула. Об этом сообщает beIN Sport.

По информации источника, кроме них, в рекламном ролике задействован бывшая звезда команды NFL «Майами Долфинс» Дэн Марино.

Отметим, что реклама в перерыве между таймами на Супербоуле считается самой дорогой в США, так как каждая минута показа стоит € 15 млн.

Напомним, Супербоул, в котором сыграют «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Фоти Найнерс», состоится в воскресенье, 11 февраля, в Лас-Вегасе.

За «Интер Майами» Месси принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Фанаты в Гонконге освистали Месси и Суареса: