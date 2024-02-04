Месси возненавидели фанаты в Гонконге. Они крушили его фигуры и требовали вернуть деньги

Тур «Интер Майами» проходит не совсем так, как хотелось бы клубу. Сначала команда уступила «Аль-Хилялю» (3:4), затем разгромно влетела «Аль-Насру» без Роналду (0:6). А теперь «Интер Майами» ненавидят в Гонконге (4:1). Что же произошло?

«Интер Майами» прибыл в Гонконг на товарищескую игру с местной сборной. В специальном регионе Китая моментально началось сумасшествие (пока ещё в позитивном плане). Месси, без сомнений, стал самой охраняемой фигурой в аэропорту. Представитель местной службы безопасности попытался приблизиться к Лионелю, чтобы предотвратить попытки выпадов со стороны местных фанатов, однако идущий сзади телохранитель аргентинца не позволил силовику сделать это. В итоге охранник Месси резко оттолкнул представителя службы безопасности, а сам Лео прошёл дальше.

Болельщики в Гонконге ждали Месси Фото: Hou Yu/Getty Images

Также в Гонконге «Интер Майами» встретили масштабным перформансом: фото игроков разместили на мачтах кораблей и на больших экранах в центре города. А вчера, 3 февраля, 40 тысяч болельщиков пришли посмотреть на тренировку американского клуба с участием Месси, выкупив все билеты на стадионе.

«Я начал смотреть футбол из-за Месси. Он был моим кумиром с первого дня. Это первый раз, когда я увижу Лео. И это будет особенный день, я запомню его на всю жизнь», — отмечал 16-летний болельщик, предвосхищая матч.

Однако Месси не попал даже в заявку на матч и просидел весь матч на скамейке запасных. Болельщики, пришедшие смотреть на Лео, взбесились. В середине второго тайма они скандировали «мы хотим Месси». А в последние 10 минут начали громко свистеть из-за отсутствия Лионеля.

Зрители не только скандировали «возврат, возврат», но и устроили мини-бунт. Кто-то разносил картонную голову Месси, кто-то кинул футболкой в реального Лео, заходившего в подтрибунку. А президенту «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму устроили не самый радушный приём, когда после матча он совершал круг почёта по полю и благодарил болельщиков. Англичанину показывали неприличные жесты, его речь освистали.

Почему же в итоге аргентинец так и не вышел на поле, как, кстати, и Луис Суарес? Ответ простой — повреждения. Месси был травмирован ещё перед матчем с «Аль-Насром», но вышел на 10 минут в конце встречи. «Понимаем, что многие болельщики очень разочарованы, и просим у них прощения. Мы бы хотели выпустить Лионеля и Луиса хотя бы на некоторое время, но риск был слишком велик», — отметил после встречи тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

Билеты на матч, поступившие в продажу в декабре, стоили от € 19 до € 100. Их раскупили менее чем за час. А комитет по крупным спортивным мероприятиям Гонконга (MSEC) выделил более € 2 млн, чтобы данная встреча состоялась. Всё же Месси приезжает не каждый год (он не был в Гонконге с 2014-го). Но в итоге все оказались разочарованы.

«Организатор матча должен объяснить всем болельщикам и правительству, почему Месси не вышел на поле. MSEC предпримет последующие действия в соответствии с условиями, которые включают сокращение суммы финансирования из-за того, что Лионель не сыграл», — говорится в сообщении MSEC. В общем, организаторам встречи — Tatler Asia — придётся пережить тяжёлые времена.

В следующей встрече «Интер Майами» сыграет в Японии с «Виссел Кобе». Разочарует ли Месси поклонников своим отсутствием на поле ещё в одной стране? Хотя болельщикам всё же стоит понимать, что у аргентинца есть повреждение и он не саботирует встречи, а бережёт здоровье.