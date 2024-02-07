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Каньисарес раскритиковал Анчелотти после мадридского дерби

Каньисарес раскритиковал Анчелотти после мадридского дерби
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Бывший голкипер «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес раскритиковал решения Карло Анчелотти не привлекать игроков академии в прошедшем мадридском дерби (1:1).

«Начо оказался единственным центральным защитником в этой игре. Анчелотти совершил ошибку, что не привлёк ещё одного игрока на эту позицию к матчу. У «Реала» есть Рауль Асенсио в младшей команде, он хорошо играет в воздухе, и я вижу в нём большой потенциал. «Реал» нуждался в этом парне в прошедшем матче. Эта ошибка стоила победы», – приводит слова Каньисареса Cadena Ser.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико» завершился вничью со счётом 1:1.

«Реал» набрал 58 очков за 23 матча и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.

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04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Диас – 20'     1:1 М. Льоренте – 90+3'    

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе:

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