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Александр Глеб назвал своих любимых европейских тренеров

Александр Глеб назвал своих любимых европейских тренеров
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Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб назвал европейских тренеров, которые ему симпатизируют. Среди них — Микель Артета из «Арсенала», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Карло Анчелотти из «Реала» и Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити». По его словам, сейчас в Европе много качественных специалистов.

«На мировой арене мне нравятся Артета, Клопп, Анчелотти и Гвардиола. Сейчас много хороших специалистов. Меня привлекает атакующий, быстрый и комбинационный футбол, потому что за этим приятно наблюдать. Конечно, эти команды могут выбирать себе лучших футболистов, уровень которых позволяет строить любую систему игры», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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