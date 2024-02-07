Кафу прокомментировал перспективы Эндрика после перехода в «Реал»

Экс-футболист «Милана» и двухкратный чемпион мира со сборной Бразилии Кафу рассказал о перспективах юного таланта Эндрика в европейском футболе.

«Эндрик точно добьётся успеха в «Реале», потому что там он встретится с опытными, но ещё молодыми игроками, такими как Родриго и Винисиус Жуниор. Он больше не является молодым и многообещающим, ведь его высочайший уровень игры здесь и сейчас говорит о том, что он уже профессионал. Он игрок, на которого мы возлагаем большие надежды. Он сделает для футбола многое, а Анчелотти поможет ему, итальянец хорошо работает с молодыми игроками», – приводит слова Кафу Tribal Football.

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17-летний бразилец уже подписал контракт с мадридским «Реалом», однако перейдёт в стан «сливочных» лишь летом 2024 года, так как ему нет ещё 18 лет. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансфер Эндрика в «Реал» обошёлся мадридскому клубу в € 37,5 млн.

В прошлом сезоне «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии, набрав 70 очков за 38 проведённых матчей. Эндрик принял участие в 53 матчах за свою команду во всех официальных турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»: