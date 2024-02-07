«Байер» обновил рекорд по серии игр без поражений, не уступив в 30-м матче кряду

Во вторник, 7 февраля, «Байер» в родных стенах одолел «Штутгарт» в матче 1/4 финала Кубка Германии — 3:2. Решающий мяч был забит на 90-й минуте. В последних восьми матчах леверкузенцам удалось одержать семь побед.

Благодаря этой победе беспроигрышная серия немецкого клуба достигла 30 матчей. Этот показатель является рекордным в истории леверкузенского клуба.

Свой следующий матч «Байер» проведёт в субботу, 10 февраля. Команда Алонсо на домашней арене встретится с «Баварией» в рамках 21-го тура Бундеслиги. Начало игры — в 20:30 мск.

Напомним, главным тренером «Байера» является испанский специалист Хаби Алонсо, который, по сообщениям многих СМИ, может сменить на посту рулевого «Ливерпуля» немца Юргена Клоппа, уходящего в конце сезона.