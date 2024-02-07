Месси чаще всех в мире признавался лучшим игроком матча в топ-лигах, Роналду — второй

Французское издание PopFoot составило рейтинг лучших футболистов мира по проценту матчей в ведущих мировых чемпионатах, в которых они были признаны игроками матча начиная с 2009 года.

Первое место в этом рейтинге занял 36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, который в составе «Барселоны» и «ПСЖ» провёл 628 матчей Ла Лиги и Лиги 1 и был признан лучшим в 324 из них (51,6%). Вторую строчку занял 39-летний португальский форвард Криштиану Роналду, на счету которого 612 матчей в АПЛ, Ла Лиге и Серии A при 176 признаниях лучшим игроком (28,8%). Топ-3 замкнул 32-летний бразильский нападающий Неймар, который стал лучшим в 90 из 336 матчей чемпионатов Испании и Франции.

Десятка лучших игроков в этом рейтинге полностью выглядит так:

Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ») – 51,6% (324 игры из 628). Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») – 28,8% (176/612). Неймар («Барселона», «ПСЖ») – 26,8% (90/336). Златан Ибрагимович («Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») – 24,2% (96/396). Килиан Мбаппе («Монако», «ПСЖ») – 24% (82/342). Эрлинг Холанд («Боруссия», «Манчестер Сити») – 21,5% (39/181). Гарри Кейн («Тоттенхэм», «Бавария») – 21,2% (98/463). Арьен Роббен («Бавария») – 20,3% (57/281). Кевин де Брёйне («Вердер», «Челси», «Вольфсбург», «Манчестер Сити») – 19,3% (86/446). Эден Азар («Лилль», «Челси», «Реал») – 19,2% (100/520).

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