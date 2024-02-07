Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переводчик «Крыльев Советов» рассказал, кто из легионеров лучше всех освоил русский язык

Переводчик «Крыльев Советов» рассказал, кто из легионеров лучше всех освоил русский язык
Аудио-версия:
Комментарии

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, назвал легионеров, которые лучше всего освоили русский язык. По его словам, некоторые игроки даже нанимают репетиторов для изучения языка.

«Я не преподаватель. Я могу только кого-то посоветовать, но чаще они сами находят. Например, Гленн Бейл сейчас занимается русским с преподавателем. Я часто стою рядом с тренером на всякий случай, но он с Игорем Витальевичем уже может сам говорить, как и с игроками. Причём очень хорошо говорит. Иногда даже сложно понять, что он иностранец. Да и все в нашей команде стремятся сейчас учить русский, просто кому-то это удаётся лучше. Но если ты хочешь тут играть, надо знать язык хотя бы на бытовом уровне. И это касается не только России», — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Полностью интервью с Алексеем Везеровым читайте на «Чемпионате» в 10:00.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android