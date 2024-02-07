Переводчик «Крыльев Советов» рассказал, кто из легионеров лучше всех освоил русский язык

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, назвал легионеров, которые лучше всего освоили русский язык. По его словам, некоторые игроки даже нанимают репетиторов для изучения языка.

«Я не преподаватель. Я могу только кого-то посоветовать, но чаще они сами находят. Например, Гленн Бейл сейчас занимается русским с преподавателем. Я часто стою рядом с тренером на всякий случай, но он с Игорем Витальевичем уже может сам говорить, как и с игроками. Причём очень хорошо говорит. Иногда даже сложно понять, что он иностранец. Да и все в нашей команде стремятся сейчас учить русский, просто кому-то это удаётся лучше. Но если ты хочешь тут играть, надо знать язык хотя бы на бытовом уровне. И это касается не только России», — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Полностью интервью с Алексеем Везеровым читайте на «Чемпионате» в 10:00.