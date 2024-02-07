Игрока «Амкала» выгнали из команды за фото в экипировке 2DROTS. Ранее он играл в «Ботеве»

Полузащитник медиаклуба «Амкал» Михаил Прокопьев (Прокоп) объявил о своём уходе из команды. Причиной такого события стала фотография, которую парень накануне выложил в своих соцсетях. На снимке Прокоп был одет в экипировку 2DROTS — принципиального соперника «Амкала». Форма, вероятно, осталась у Михаила со времён выступлений за 2DROTS.

Фото: Телеграм-канал Прокопа

Сначала Прокоп опубликовал скриншот экрана, на котором видно, что главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов исключил его из командного чата. Позже футболист высказался о ситуации.

«Вы видите фото, из-за которого всё произошло. Нельзя поддерживать, уважать «заклятого врага», а точнее «можно, никто же не запрещает», но нельзя выкладывать.

Только что делать, если эта команда сделала из тебя медийного персонажа, дала тебе шаг в жизнь, помогла начать зарабатывать первые деньги, снимать первую квартиру и кушать вдали от дома?

А вторая команда сделала из мальчика – мужчину и дала ещё множество ценных и полезных изменений. Мне неважно, сколько я пробыл в 2D, два месяца или пробыл бы два года, они не жалели для меня ничего, хотя я пришёл к ним обычным тиктокером, и непонятно, были у меня перспективы или нет, они поверили в меня.

Теперь я всё понял: в другой команде футболку «Амкала» носить нельзя», — написал Прокоп в своих соцсетях.

Отметим, что в следующих публикациях Михаил отметил, что готов остаться в команде, но сложно представляет себе это из-за подорванных отношений с тренерским штабом.

Напомним, ранее Прокоп выступал за профессиональный болгарский клуб «Ботев», однако вернулся в российский медиафутбол, объяснив это тем, что не справился в моральном плане с адаптацией в новой стране.