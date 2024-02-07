Семшов: надеюсь, увидим «Сосьедад» с нашим Захаряном в финале Кубка Испании

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался о выступлении в Кубке Испании клуба «Реал Сосьедад», за который выступает российский хавбек Арсен Захарян. Накануне, 6 февраля, «Сосьедад» сыграл вничью в первом матче 1/2 финала турнира с «Мальоркой» (0:0). Захарян провёл весь матча на скамейке запасных. По мнению Семшова, клуб Захаряна является явным фаворитом в борьбе за путёвку в финал.

«До начала матча мы предполагали, что «Реал Сосьедад» будет фаворитом. Так оно и оказалось. Одни хотели, но не могли, а другие могли, но не хотели. Выяснение отношений оставили на второй матч. «Мальорка» вообще ударов в створ не нанесла, поэтому о какой‑то победе говорить тяжело. «Реал Сосьедад» — безоговорочный фаворит. Увидим команду в финале с нашим Захаряном, надеюсь», — сказал Семшов в эфире телеканала „Матч ТВ“.