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Семшов: надеюсь, увидим «Сосьедад» с нашим Захаряном в финале Кубка Испании

Семшов: надеюсь, увидим «Сосьедад» с нашим Захаряном в финале Кубка Испании
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался о выступлении в Кубке Испании клуба «Реал Сосьедад», за который выступает российский хавбек Арсен Захарян. Накануне, 6 февраля, «Сосьедад» сыграл вничью в первом матче 1/2 финала турнира с «Мальоркой» (0:0). Захарян провёл весь матча на скамейке запасных. По мнению Семшова, клуб Захаряна является явным фаворитом в борьбе за путёвку в финал.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
06 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян

«До начала матча мы предполагали, что «Реал Сосьедад» будет фаворитом. Так оно и оказалось. Одни хотели, но не могли, а другие могли, но не хотели. Выяснение отношений оставили на второй матч. «Мальорка» вообще ударов в створ не нанесла, поэтому о какой‑то победе говорить тяжело. «Реал Сосьедад» — безоговорочный фаворит. Увидим команду в финале с нашим Захаряном, надеюсь», — сказал Семшов в эфире телеканала „Матч ТВ“.

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