Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переводчик «Крыльев»: Соуза говорил: «Хотите отдыхать — будете под пальмой с голым задом»

Переводчик «Крыльев»: Соуза говорил: «Хотите отдыхать — будете под пальмой с голым задом»
Аудио-версия:
Комментарии

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, рассказал, что из бразильских игроков ему больше всех запомнился Жозе Иваналдо де Соуза.

«Из бразильцев — Соуза запомнился. Это была наша самая большая звезда из Бразилии, но в бытовом плане — очень мягкий и культурный человек. Иногда даже собирал других молодых бразильцев и объяснял, как надо себя вести, как разговаривать с тренером. Говорил: «Если приехали играть, то играйте. Если хотите отдыхать, то будете в Бразилии под пальмой с голым задом сидеть». Он молодец! Всегда подчёркивал, что из бедной семьи и привык скромно жить и работать. Были молодые бразильцы, которые считали, что им должны готовить то, что они привыкли есть, хотели отдыхать, но Соуза им быстро всё объяснял», — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Материалы по теме
«После матча парень из КНДР пропал — больше его не видели». Байки от переводчика «Крыльев»
Эксклюзив
«После матча парень из КНДР пропал — больше его не видели». Байки от переводчика «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android