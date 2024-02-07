Переводчик «Крыльев»: Соуза говорил: «Хотите отдыхать — будете под пальмой с голым задом»

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, рассказал, что из бразильских игроков ему больше всех запомнился Жозе Иваналдо де Соуза.

«Из бразильцев — Соуза запомнился. Это была наша самая большая звезда из Бразилии, но в бытовом плане — очень мягкий и культурный человек. Иногда даже собирал других молодых бразильцев и объяснял, как надо себя вести, как разговаривать с тренером. Говорил: «Если приехали играть, то играйте. Если хотите отдыхать, то будете в Бразилии под пальмой с голым задом сидеть». Он молодец! Всегда подчёркивал, что из бедной семьи и привык скромно жить и работать. Были молодые бразильцы, которые считали, что им должны готовить то, что они привыкли есть, хотели отдыхать, но Соуза им быстро всё объяснял», — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.