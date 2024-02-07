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Организаторы КАН запретили сборной ДР Конго надеть чёрные повязки в матче с Кот-Д'Ивуаром

Организаторы КАН запретили сборной ДР Конго надеть чёрные повязки в матче с Кот-Д'Ивуаром
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Организаторы Кубка африканских наций запретили сборной ДР Конго надеть чёрные повязки в матче 1/2 финала со сборной-хозяйкой турнира.

Планировалось, что игроки сборной ДР Конго выйдут на поле с чёрными повязками в знак поддержки жителей города Гома, который в последние дни массово покидает население из-за обстрелов и нестабильной политической ситуации.

Полуфинальный матч Кубка африканских наций между сборной Кот-Д'Ивуара и национальной командой ДР Конго состоится сегодня, 7 февраля, и пройдёт на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Гома находится на границе с Руандой, город расположен на берегу озера Киву. По состоянию на 2019 год в нём проживали более полумиллиона человек.

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