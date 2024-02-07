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Переводчик «Крыльев»: с Молло и Горо было легко и приятно работать

Переводчик «Крыльев»: с Молло и Горо было легко и приятно работать
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Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, высказался об особенностях работы с футболистами. Он подчеркнул, что не является специалистом в футбольных вопросах.

«Я не считаю себя специалистом по футболу, поэтому профессиональные качества футболистов судить не берусь. В общении Горо очень приятный человек, любит пошутить и понимает шутки. Всегда весёлый и открытый. Работать с ним было удовольствие. На поле у него тоже было полное понимание с игроками. Была у него страсть — любил пострелять из пневматического пистолета. Мне это тоже очень нравилось. Иногда устраивали что-то типа соревнований. Ещё подкупало, что ему тоже нравилась музыка традиционных французских шансонье — Беко, Греко, Пиаф и других.

Молло — человек очень контактный, серьёзно относящийся к работе. Без уважительных причин тренировок не пропускал. С другими игроками быстро наладил контакт как на поле, так и в быту. Как и Горо, дополнительно занимался в спортзале и на поле, когда чувствовал, что ему нужно укрепить или поддержать в тонусе определённую группу мышц. С нами, персоналом, всегда держался приветливо. По крайней мере мне с ними обоими было легко и приятно работать», — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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