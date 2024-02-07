«Краснодар» опубликовал состав на матч с саудовским «Аль-Шабабом»
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В контрольном матче встретятся «Краснодар» и саудовский «Аль-Шабаб». Команды будут играть на стадионе «Дубай Полис Клаб» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 февраля 2024, среда. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Не начался
Аль-Шабаб
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Эктов, Черников, Кривцов, Сперцян, Кади, Олусегун, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Сафонов, Пузанов, Петров, Кайо, Арутюнян, Волков, Кастаньо, Баньяц, Батчи, Кучугура, Ковалевский, Мозес, Кокшаров.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда заработала 21 очко за 19 игр.
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