«Краснодар» опубликовал состав на матч с саудовским «Аль-Шабабом»

В контрольном матче встретятся «Краснодар» и саудовский «Аль-Шабаб». Команды будут играть на стадионе «Дубай Полис Клаб» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Эктов, Черников, Кривцов, Сперцян, Кади, Олусегун, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Сафонов, Пузанов, Петров, Кайо, Арутюнян, Волков, Кастаньо, Баньяц, Батчи, Кучугура, Ковалевский, Мозес, Кокшаров.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда заработала 21 очко за 19 игр.