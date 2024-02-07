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Тренер «Брентфорда» Франк: скорее всего, летом Айван Тони будет продан

Тренер «Брентфорда» Франк: скорее всего, летом Айван Тони будет продан
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил, что нападающий «пчёл» Айван Тони, скорее всего, покинет клуб следующим летом.

«Тони, скорее всего, будет продан летом. По контракту с нами у него остаётся только один год, так что это совершенно очевидный момент. Этой зимой у нас не было предложений по Айвану», — приводит слова Франка известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в мае 2023 года Тони был отстранён от выступлений во всех турнирах сроком на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. 20 января Айван забил гол в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» — первой игре для форварда после завершения дисквалификации.

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