Тренер «Брентфорда» Франк: скорее всего, летом Айван Тони будет продан

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил, что нападающий «пчёл» Айван Тони, скорее всего, покинет клуб следующим летом.

«Тони, скорее всего, будет продан летом. По контракту с нами у него остаётся только один год, так что это совершенно очевидный момент. Этой зимой у нас не было предложений по Айвану», — приводит слова Франка известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в мае 2023 года Тони был отстранён от выступлений во всех турнирах сроком на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. 20 января Айван забил гол в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» — первой игре для форварда после завершения дисквалификации.