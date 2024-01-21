Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я знал, что забью». Айван Тони — о первом голе после длительной дисквалификации

«Я знал, что забью». Айван Тони — о первом голе после длительной дисквалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Ноттингемом Форест» (3:2) в минувшем матче 21-го тура английской Премьер-лиги, который стал для него первым спустя восьмимесячной дисквалификации за нарушение регламента о ставках.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Данило – 3'     1:1 Тони – 19'     2:1 Ми – 58'     2:2 Вуд – 65'     3:2 Мопе – 68'    

«Я на 100% знал, что это произойдёт. Я чувствую подобные вещи.

Перед игрой, прежде чем выйти из дома, я подумал: «Сегодня мы победим, а я забью». Так всё и получилось, и это прекрасно. Рад вернуться, забивать голы и побеждать вместе с командой», — приводит слова Тони Evening Standard.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE. Видео можно посмотреть в телеграм-канале PRO Английский футбол.

Напомним, на 19-й минуте английский нападающий забил гол прямым ударом со штрафного, сделав счёт 1:1.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Гол Тони после длительного отстранения помог «Брентфорду» обыграть «Ноттингем» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android