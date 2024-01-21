«Я знал, что забью». Айван Тони — о первом голе после длительной дисквалификации

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Ноттингемом Форест» (3:2) в минувшем матче 21-го тура английской Премьер-лиги, который стал для него первым спустя восьмимесячной дисквалификации за нарушение регламента о ставках.

«Я на 100% знал, что это произойдёт. Я чувствую подобные вещи.

Перед игрой, прежде чем выйти из дома, я подумал: «Сегодня мы победим, а я забью». Так всё и получилось, и это прекрасно. Рад вернуться, забивать голы и побеждать вместе с командой», — приводит слова Тони Evening Standard.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE. Видео можно посмотреть в телеграм-канале PRO Английский футбол.

Напомним, на 19-й минуте английский нападающий забил гол прямым ударом со штрафного, сделав счёт 1:1.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.