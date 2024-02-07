Дидье Дрогба: когда «Челси» достигнет пика, это удивит всех

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался о выступлениях команды Маурисио Почеттино в этом сезоне, а также заявил, что в будущем «синие» удивят всех.

«Челси» понадобится какое-то время. Они всё ещё находятся в процессе обучения, у них всё ещё молодая команда. Это непростой момент для клуба, но у них есть вся моя поддержка и всё моё доверие. Когда они достигнут своего пика, это удивит всех», — приводит слова Дрогба журналист Саймон Филлипс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после 23 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В воскресенье, 4 февраля, «синие» проиграли «Вулверхэмптону» 2:4, а до этого уступили «Ливерпулю» 1:4.