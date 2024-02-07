Шалимов: у Джикии огромный авторитет, но тяжело остаться лидером, когда не играешь

Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию вокруг капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«К Георгию отношусь с большим уважением, мы не близко знакомы, но по всему видно — парень он классный, «Спартаку» предан. Покупка Бабича говорила о том, что это покупка под Джикию и играть будет серб. В итоге Георгий перестал попадать в состав. Возможно, стоило попробовать вариант, при котором Бабич располагался правее, а Джикия левее, но это выбор тренера. Ситуация для Джикии тревожная. Есть шанс, что на сборах ему удастся отвоевать место в составе. Играть ему крайне важно — необходим тонус, а на замены по ходу чемпионата рассчитывать сложно, центральных защитников меняют не так часто. Разговор непростой — как я вижу ситуацию, играть у Абаскаля Георгий не будет. Авторитет у него огромный, но лидером в команде, когда не играешь, остаться тяжело. Уверен, что Джикия не будет ничего мутить, будет ждать лета», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил «Чемпионату», что если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то никакого нового контракта Джикии со «Спартаком» не будет. В нынешнем сезоне Георгий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.