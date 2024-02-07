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Каптейнс: в Нидерландах сильно критиковали «Аякс», когда они интересовались Сперцяном

Каптейнс: в Нидерландах сильно критиковали «Аякс», когда они интересовались Сперцяном
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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что в Нидерландах критиковали «Аякс», когда клуб интересовался полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Возможны ли сейчас трансферы из России в Нидерланды? Думаю, вероятность есть, но я бы не сказал, что она большая. Дело в том, что в Нидерландах сильно критиковали «Аякс», когда они интересовались Сперцяном прошлым летом. Тогда здесь было действительно много критики в адрес амстердамцев. Так что вероятность перехода игрока из клуба РПЛ в чемпионат Нидерландов существует, но она небольшая», – приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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