Игорь Корнеев: если Сперцян перейдёт в «Ювентус», то это будет ошибочным решением

Бывший футболист ПФК ЦСКА Игорь Корнеев порассуждал о том, чем стоит руководствоваться атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну при выборе нового клуба.

«Для Эдика будет важен спортивный план. Думаю, если он перейдёт в «Ювентус», это решение будет ошибочным. Куда переходить, на лавку?

Считаю, что нужно переходить в добротный средний клуб или выше среднего. В какой клуб? У него ведь был интерес от «Байера», вот в такие клубы нужно нырять, чтобы повысить свою цену. С правильным тренером у тебя там точно будет время для игры, который к тому же может тебя развить и ещё выгоднее продать.

Я за такие спортивные проекты. «Ювентус» — единичная сделка. Компания людей на этом заработает, а затем будет ждать, когда его обратно арендует «Краснодар» или он пойдёт куда-то дальше», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» планирует осуществить трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна летом 2024 года. Отмечалось, что в туринском клубе высоко оценивают Сперцяна и рассматривают его как подходящий вариант для усиления команды.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.