Тарханов: Черчесов — первый вариант на замену Карпину, если тот уйдёт из сборной

Бывший президент ЦСКА Александр Тарханов заявил, что Станислав Черчесов является первым вариантом на замену Валерию Карпину, если тот уйдёт из сборной России.

«Раз в РФС решили, что доверяют Карпину, почему бы не продлить контракт? Не могу сказать, кто может возглавить сборную, если откажет Карпин. Здесь есть много специалистов. В первую очередь, наверное, Черчесов, который имеет опыт работы со сборной», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин был назначен главным тренером национальной команды России 23 июля 2021 года. Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.