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Тарханов: Черчесов — первый вариант на замену Карпину, если тот уйдёт из сборной

Тарханов: Черчесов — первый вариант на замену Карпину, если тот уйдёт из сборной
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Бывший президент ЦСКА Александр Тарханов заявил, что Станислав Черчесов является первым вариантом на замену Валерию Карпину, если тот уйдёт из сборной России.

«Раз в РФС решили, что доверяют Карпину, почему бы не продлить контракт? Не могу сказать, кто может возглавить сборную, если откажет Карпин. Здесь есть много специалистов. В первую очередь, наверное, Черчесов, который имеет опыт работы со сборной», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин был назначен главным тренером национальной команды России 23 июля 2021 года. Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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