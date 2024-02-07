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Агент: «Пари НН» отправил запрос по Ятимову, но «Истиклол» вряд ли отпустит ценного игрока

Агент: «Пари НН» отправил запрос по Ятимову, но «Истиклол» вряд ли отпустит ценного игрока
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Футбольный агент Кова Тилавпур, представляющий интересы голкипера «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустама Ятимова, рассказал, что у его клиента в зимнее трансферное окно было предложение от «Пари НН».

«После Кубка Азии «Истиклол» вряд ли отпустит Рустама Ятимова, он ценный игрок. Ещё до турнира «Пари Нижний Новгород» отправил запрос по голкиперу на полноценный трансфер. Но от «Истиклола» ему подарили машину и один из бизнесменов — квартиру. Думаю, он никуда не перейдёт теперь, условия-то хорошие», — приводит слова Тилавпура Metaratings.ru.

Ятимов является воспитанником нижегородской «Волги». За время игры за «Истиклол» вратарь провёл за таджикскую команду 84 матча, в которых пропустил 61 гол, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности в 36 встречах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

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