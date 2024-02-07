Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» сыграли вничью с узбекистанским «Сурханом» в товарищеском матче

Сегодня, 7 февраля, состоялся товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и узбекистанским «Сурханом». Встреча прошла в формате три тайма по 40 минут. Команды сыграли вничью — 1:1.

Первый мяч был забит на 23-й минуте, когда полузащитник самарцев Денис Якуба распечатал ворота «Сурхана». Спустя девять минут нападающий команды из города Термез Жахонгир Абдусаломов не сумел реализовать пенальти.

На 44-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович получил красную карточку за разговоры, но в силу неофициального характера матча был заменён на Егора Карпицкого. На 105-й минуте полузащитник Асильбек Джумаев сравнял счёт. Больше голов забито не было.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.