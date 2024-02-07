Нигерия — ЮАР: стартовые составы команд на полуфинал Кубка африканских наций

В полуфинале Кубка африканских наций встретятся сборные Нигерии и ЮАР. Команды будут играть на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д'Ивуар). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

Нигерия: Нвабили, Бейсси, Аджайи, Трост-Эконг, Айна, Оньека, Осайи-Самуэль, Лукман, Осимхен, Саймон, Айуоби.

ЮАР: Уильямс, Ксулу, Мвала, Кекана, Зване, Ситхоул, Мокоена, Модиба, Мудау, Макгопа, Тау.

В другой полуфинальной паре встретятся сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7). Финальный матч состоится в воскресенье, 11 февраля.