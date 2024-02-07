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Иньеста выложил фото с другими легендами «Барсы» Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой

Иньеста выложил фото с другими легендами «Барсы» Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой
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Бывший футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал совместную фотографию с другими легендами испанской команды Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, которые сейчас выступают за американский клуб «Интер Майами».

Фото: Личный архив Андреса Иньесты

Напомним, сегодня, 7 февраля, «Интер Майами» уступил японскому коллективу «Виссел Кобе» после серии пенальти (0:0 пен. 3:4). Андрес Иньеста был игроком «Виссел Кобе» с 2018 по 2023 год.

В прошедшей встрече Луис Суарес вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте. Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте. Серхио Бускетс покинул поле уже на 25-й минуте, выйдя в основном составе. Жорди Альба отыграл весь матч и реализовал один из 11-метровых в послематчевой серии.

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