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Кот-д'Ивуар — ДР Конго: текстовая трансляция матча 1/2 финала КАН начнётся в 23:00 мск

Кот-д'Ивуар — ДР Конго: текстовая трансляция матча 1/2 финала КАН начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 7 февраля, состоится полуфинальный матч Кубка африканских наций – 2024 между сборными Кот-д'Ивуара и ДР Конго. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В другом полуфинале сыграют национальные команды Нигерии и ЮАР. Их встреча начнётся сегодня, 7 февраля, в 20:00 по московскому времени.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является национальная команда Сенегала.

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