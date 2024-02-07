Тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорин достоин выступать в чемпионате Италии

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский считает, что российский нападающий команды Александр Кокорин соответствует уровню итальянской Серии А.

«Кокорин сейчас на своём месте, я это знаю. Не то чтобы Кипр — это его уровень. Саша достоин выступать в чемпионате Италии. Я видел его игры в предсезонке «Фиорентины». Но у футболистов бывает так, что у него есть свой тренер, который на него рассчитывает и доверяет, а есть тренер, который не видит его в составе. Этот тот случай, который произошёл с Сашей», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

Напомним, Александр Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах за киприотов во всех официальных турнирах, отметился пятью голами и двумя ассистами.