Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорин достоин выступать в чемпионате Италии

Тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорин достоин выступать в чемпионате Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский считает, что российский нападающий команды Александр Кокорин соответствует уровню итальянской Серии А.

«Кокорин сейчас на своём месте, я это знаю. Не то чтобы Кипр — это его уровень. Саша достоин выступать в чемпионате Италии. Я видел его игры в предсезонке «Фиорентины». Но у футболистов бывает так, что у него есть свой тренер, который на него рассчитывает и доверяет, а есть тренер, который не видит его в составе. Этот тот случай, который произошёл с Сашей», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

Напомним, Александр Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах за киприотов во всех официальных турнирах, отметился пятью голами и двумя ассистами.

Материалы по теме
Николич рассказал, что приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android