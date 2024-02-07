Стали известны участники финала Кубка Азии — 2024

6 и 7 февраля состоялись полуфинальные матчи Кубка Азии — 2024. В первой встрече сборная Иордании уверенно переиграла команду Южной Кореи — 2:0 благодаря точным выстрелам Язана Аль-Наймата и Мусса Аль-Тамари.

Сборная Катара в своём полуфинале обыграла команду Ирана — 3:2. На голы Сердара Азумана и Алирезы Джаханбакша точными ударами ответили Джассем Абулсаллам, Акрам Афиф и Алмоез Али.

Таким образом, в финале турнира сразятся сборные Иордании и Катара. Для хозяев Кубка Азии — 2024 этот финал станет вторым подряд. В 2019 году команда уверенно обыграла японцев со счётом 3:1 и завоевала свой первый подобный трофей.

Матч за Кубок Азии между Иорданией и Катаром состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в субботу, 10 февраля. Начало игры в 18:00 мск.