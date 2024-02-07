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Иордания — Катар: когда финал Кубка Азии — 2024, где смотреть прямую трансляцию

Стали известны участники финала Кубка Азии — 2024
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6 и 7 февраля состоялись полуфинальные матчи Кубка Азии — 2024. В первой встрече сборная Иордании уверенно переиграла команду Южной Кореи — 2:0 благодаря точным выстрелам Язана Аль-Наймата и Мусса Аль-Тамари.

Кубок Азии . 1/2 финала
06 февраля 2024, вторник. 18:00 МСК
Иордания
Окончен
2 : 0
Южная Корея
1:0 Аль-Наймат – 53'     2:0 Аль-Тамари – 66'    

Сборная Катара в своём полуфинале обыграла команду Ирана — 3:2. На голы Сердара Азумана и Алирезы Джаханбакша точными ударами ответили Джассем Абулсаллам, Акрам Афиф и Алмоез Али.

Кубок Азии . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 18:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 3
Катар
1:0 Азмун – 4'     1:1 Абулсаллам – 17'     1:2 Афиф – 43'     2:2 Джаханбакш – 51'     2:3 Али – 82'    
Удаления: Халилзаде – 90+3' / нет

Таким образом, в финале турнира сразятся сборные Иордании и Катара. Для хозяев Кубка Азии — 2024 этот финал станет вторым подряд. В 2019 году команда уверенно обыграла японцев со счётом 3:1 и завоевала свой первый подобный трофей.

Матч за Кубок Азии между Иорданией и Катаром состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в субботу, 10 февраля. Начало игры в 18:00 мск.

Турнирная сетка Кубка Азии - 2024
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