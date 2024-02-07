Азмун поразил ворота Катара ударом через себя

Продолжается матч 1/2 финала Кубка Азии, в котором встречаются национальные команды Ирана и Катара. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На четвёртой минуте голом в ворота Катара отметился экс-форвард «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун. Футболист зацепился за мяч в штрафной площади соперника после вброса аута и вторым движением отправил мяч в сетку ворот ударом через себя.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

Таким образом, этот мяч стал для нападающего первым на турнире. Ранее Сердар записал в свой актив три результативные передачи.

На данный момент Азмун выступает за «Рому» на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провёл за римлян 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Байером» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.