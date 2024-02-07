Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азмун поразил ворота Катара ударом через себя

Азмун поразил ворота Катара ударом через себя
Аудио-версия:
Комментарии

Продолжается матч 1/2 финала Кубка Азии, в котором встречаются национальные команды Ирана и Катара. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На четвёртой минуте голом в ворота Катара отметился экс-форвард «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун. Футболист зацепился за мяч в штрафной площади соперника после вброса аута и вторым движением отправил мяч в сетку ворот ударом через себя.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

Кубок Азии . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 18:00 МСК
Иран
Перерыв
1 : 2
Катар
1:0 Азмун – 4'     1:1 Абулсаллам – 17'     1:2 Афиф – 43'    

Таким образом, этот мяч стал для нападающего первым на турнире. Ранее Сердар записал в свой актив три результативные передачи.

На данный момент Азмун выступает за «Рому» на правах годичной аренды. В текущем сезоне форвард провёл за римлян 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Байером» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Материалы по теме
Де Росси не заинтересован в прекращении аренды Азмуна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android