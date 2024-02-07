Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ростов»: неудачная игра Максименко и выстрел Комличенко привели к счёту 0:2

«Спартак» — «Ростов»: неудачная игра Максименко и выстрел Комличенко привели к счёту 0:2
Комментарии

В эти минуты проходит матч Winline Зимнего кубка РПЛ между московским «Спартаком» и «Ростовом». Встреча проводится на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Winline Зимний Кубок РПЛ
07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Перерыв
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Чернов – 39'     0:2 Комличенко – 41'    

На 39-й минуте защитник ростовчан Евгений Чернов открыл счёт после неудачного выхода из штрафной в исполнении голкипера московской команды Александра Максименко. Спустя пару минут Николай Комличенко увеличил преимущество «Ростова».

Для «Спартака» это первый матч на турнире. «Ростов», в свою очередь, ранее обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 3:1. В составе ростовчан отличились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров. «Ростов» доигрывал встречу в меньшинстве: на 60-й минуте был удалён защитник Умар Сако.

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
Календарь Зимнего кубка РПЛ
Материалы по теме
Максименко «привёз» глупый гол! А «Ростов» забил два мяча «Спартаку» за две минуты! LIVE
Live
Максименко «привёз» глупый гол! А «Ростов» забил два мяча «Спартаку» за две минуты! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android