«Спартак» — «Ростов»: неудачная игра Максименко и выстрел Комличенко привели к счёту 0:2

В эти минуты проходит матч Winline Зимнего кубка РПЛ между московским «Спартаком» и «Ростовом». Встреча проводится на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 39-й минуте защитник ростовчан Евгений Чернов открыл счёт после неудачного выхода из штрафной в исполнении голкипера московской команды Александра Максименко. Спустя пару минут Николай Комличенко увеличил преимущество «Ростова».

Для «Спартака» это первый матч на турнире. «Ростов», в свою очередь, ранее обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 3:1. В составе ростовчан отличились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров. «Ростов» доигрывал встречу в меньшинстве: на 60-й минуте был удалён защитник Умар Сако.