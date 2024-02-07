Алексей Миранчук отреагировал на признание игроком месяца в «Аталанте»

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук отреагировал на признание игроком месяца в команде.

«Спасибо всем! Обнимаю всех», — написал Миранчук в своей соцсети.

Фото: из личного архива

Миранчук в январе сыграл шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В общей сложности россиянин в этом сезоне сыграл за команду из Бергамо 19 игр, в которых забил три гола и отдал пять ассистов. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.

Напомним, ранее Opta Sports сообщил, что Миранчук является лучшим созидателем Серии А в 2024 году. Миранчук отдал 21 передачу под удар в 2024 году. Его ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из «Милана» (15 передач) и Шарль Де Кетеларе, одноклубник Миранчука (14 передач).