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Защитник «Зенита» Родригао: эти сборы максимально важны для меня лично

Защитник «Зенита» Родригао: эти сборы максимально важны для меня лично
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Бразильский защитник «Зенита» Родригао поделился мнением о текущих межсезонных сборах санкт-петербургской команды.

«Как себя чувствую? Отлично, хотя, конечно, есть определённая усталость. Но это всё на пользу, чтобы подготовиться к возобновлению сезона. Для меня лично эти сборы максимально важны ещё и потому, что две последние предсезонки я по разным причинам пропускал. Очень хочется набрать максимальные кондиции, чтобы иметь возможность помогать команде на сто процентов», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».

По итогам прошедшей части сезона Родригао принял участие в 12 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста — € 7 млн.

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