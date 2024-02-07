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Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартаку» не требуется усиление

Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартаку» не требуется усиление
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что команде не требуется усиление.

«Я абсолютно доволен тем составом, что есть. Мы уже 18 месяцев работаем с ребятами. Сейчас нужно улучшать положение в таблице РПЛ. Идём вперёд», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

В нынешнее зимнее трансферное окно «Спартак» подписал нападающего Манфреда Угальде у нидерландского «Твенте», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13 млн. Летом красно-белые подписали Тео Бонгонда (€ 7 млн), Хесуса Медину (€ 6 млн), Олега Рябчука (€ 6 млн) и Срджана Бабича (€ 5 млн).

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В 21-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» 2 марта.

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