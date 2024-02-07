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Хамес Родригес хочет разорвать контракт с «Сан-Паулу» для переезда в Турцию

Хамес Родригес хочет разорвать контракт с «Сан-Паулу» для переезда в Турцию
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий за «Сан-Паулу», хочет досрочно покинуть бразильскую команду. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители 32-летнего футболиста уже начали процесс по разрыву трудового соглашения с «Сан-Паулу». Колумбиец хочет как можно скорее перейти в один из турецких грандов.

Родригес выступает за «Сан-Паулу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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