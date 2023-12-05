Хамес — о переходе в «Реал»: Перес позвонил и сказал: «Чего ты хочешь — денег или славы?»

32-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес, выступающий за бразильский «Сан-Паулу», поделился воспоминаниями о переходе в мадридский «Реал».

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» хотели меня. Обе команды обратились с предложениями более выгодными, чем у «Реала», но я хотел славы, я хотел в «Реал». Нет ничего лучше «Реала».

Флорентино Перес позвонил мне и сказал, чтобы убедить меня: «Чего ты хочешь – денег или славы?» и тогда я ответил, что всё, чего я хочу, – это славы. Он ответил: «Что ж, решено».

Я думаю, что три сезона я был хорош, я забил много голов, первый сезон был очень хорош. За три сезона, которые я провёл там, я забил 40 голов и отдал 42 результативные передачи. В первом сезоне я забил 17 голов и сделал 18 ассистов. Как для полузащитника… Кроме того, у меня было три партнёра по команде, которые забивали по 40голов каждый и оставляли мне по одному голу. Это были Бэйл, Карим [Бензема] и Криштиану [Роналду], который забивал по 65 голов в год», — приводит слова Хамеса Marca.