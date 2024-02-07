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Стал известен первый финалист Кубка африканских наций — 2024

Стал известен первый финалист Кубка африканских наций — 2024
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Сборная Нигерии стала первым финалистом Кубка африканских наций – 2024.

Нигерийская национальная команда на групповом этапе заняла вторую строчку с семью очками, два раза одержав победу в матчах с Кот-д'Ивуаром (4:0) и Гвинеей-Бисау (2:0), а также сыграв вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1).

На стадии 1/8 Кубка африканских наций сборная Нигерии обыграла национальную команду Камеруна со счётом 2:0. Далее в 1/4 финала турнира нигерийцы одержали победу над Анголой (1:0). А сегодня, 7 февраля, сборная Нигерии вышла в финал турнира, обыграв ЮАР. В основное и дополнительное время игра закончилась со счётом 1:1, уже в серии пенальти сильнее оказались нигерийцы (4:2). Отметим, что в другой полуфинальной паре встретятся сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 20:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 1
4 : 2
ЮАР
1:0 Трост-Эконг – 67'     1:1 Мокоена – 90'    
Удаления: нет / Кекана – 115'
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