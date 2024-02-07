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Криштиану Роналду выложил фото, как загорает после тренировки

Криштиану Роналду выложил фото, как загорает после тренировки
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фото, как загорает после тренировки.

«Ничто не сравнится с небольшим количеством солнечного света после тренировки», — написал Роналду в своей соцсети.

Фото: Из личного архива

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира. Португальский нападающий получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2023 года. Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года.

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