Роналду поделился фотографией с празднования дня рождения

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в социальной сети опубликовал фотографию с празднования дня рождения.

Фото: Из личного архива Роналду

«Благодарен за возможность провести свой 39-й день рождения наилучшим образом — с семьёй, и вернуться обратно к тренировкам. Спасибо всем за тёплые сообщения!» — написал Роналду.

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира. Португальский нападающий получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2023 года. Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года.