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Матч Кубка Германии «Саарбрюккен» — «Боруссия» М перенесён из-за погодных условий

Матч Кубка Германии «Саарбрюккен» — «Боруссия» М перенесён из-за погодных условий
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Пресс-службы клубов «Саарбрюккен» и «Боруссия» Мёнхенгладбах сообщили о переносе матча четвертьфинала Кубка Германии в связи с погодными условиями. Встреча должна была состоятся вчера, 7 февраля. Время начала игры было запланировано на 22:45 мск.

Кубок Германии . 1/4 финала
07 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Перенесён
Боруссия М
Мёнхенгладбах

Из-за сильного дождя поле стадиона в Саарбрюккене было затоплено. Дренажные системы не справились с ситуацией. В итоге было принято решение о переносе матча. Пока не объявлено о новой дате встречи.

Этот матч станет заключительным на стадии четвертьфинала Кубка Германии. В 1/2 финала уже успели пробиться «Кайзерслаутерн», леверкузенский «Байер» и «Фортуна» из Дюссельдорфа.

В данный момент «Боруссия» Мёнхенгладбах находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу.

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