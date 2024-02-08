ЦСКА летом постарается приобрести чилийского игрока Аравену — Más Fichages

Московский ЦСКА в летнее трансферное окно постарается приобрести чилийского футболиста «Универсидад Католика» Алехандера Аравену, сообщает Más Fichages.

По информации источника, Аравена до сих пор находится в поле зрения ЦСКА. Уже ближе к летнему трансферному окну армейцы предпримут попытку по покупке 21-летнего чилийца. Кроме того, футболистом интересуются клубы из Европы.

Аравена является воспитанником «Универсидада Католика», откуда один раз отдавался в аренду в «Ньюбленсе». В прошлом сезоне чилиец сыграл за команду 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 5 млн.