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Кот-д'Ивуар — ДР Конго: Аллер открыл счёт во втором тайме

Кот-д'Ивуар — ДР Конго: Аллер открыл счёт во втором тайме
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В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка африканских наций – 2024 между сборными Кот-д'Ивуара и ДР Конго. Встреча проводится на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 0
ДР Конго
1:0 Аллер – 65'    

На 65-й минуте форвард ивуарийцев Себастьен Аллер открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Макс-Ален Градель. Градель на скорости прорвался по правому полуфлангу к лицевой линии и классно навесил оттуда над Масуаку. Мяч прилетел к Аллеру после того, как Калулу до него не допрыгнул, и Себастьен не без доли везения поразил ворота ДР Конго — пробил нападающий в газон прямо перед собой, мяч взмыл вверх и залетел за шиворот голкиперу.

Победитель этой пары в финальном матче Кубка африканских наций сыграет со сборной Нигерии. Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

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