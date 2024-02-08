Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Кот-д'Ивуара вышла в финал Кубка Африки, обыграв ДР Конго

Сборная Кот-д'Ивуара вышла в финал Кубка Африки, обыграв ДР Конго
Комментарии

Завершился полуфинальный матч Кубка африканских наций — 2024 между сборными Кот-д'Ивуара и ДР Конго. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Кот-д'Ивуар одержал победу со счётом 1:0.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 0
ДР Конго
1:0 Аллер – 65'    

На 65-й минуте форвард ивуарийцев Себастьен Аллер открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Макс-Ален Градель. Этот мяч остался единственным в минувшей встрече.

Таким образом, в финальном матче Кубка африканских наций — 2024 мы увидим противостояние национальных команд Кот-д'Ивуара и Нигерии. Эта встреча состоится в воскресенье, 11 февраля. Сборная ДР Конго сыграет в матче за третье место с ЮАР в субботу, 10 февраля.

Турнирная сетка Кубка Африки
Календарь Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android