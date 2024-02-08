Сборная Кот-д'Ивуара вышла в финал Кубка Африки, обыграв ДР Конго

Завершился полуфинальный матч Кубка африканских наций — 2024 между сборными Кот-д'Ивуара и ДР Конго. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Кот-д'Ивуар одержал победу со счётом 1:0.

На 65-й минуте форвард ивуарийцев Себастьен Аллер открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Макс-Ален Градель. Этот мяч остался единственным в минувшей встрече.

Таким образом, в финальном матче Кубка африканских наций — 2024 мы увидим противостояние национальных команд Кот-д'Ивуара и Нигерии. Эта встреча состоится в воскресенье, 11 февраля. Сборная ДР Конго сыграет в матче за третье место с ЮАР в субботу, 10 февраля.