Почеттино высказался об игре Энцо Фернандеса в матче Кубка Англии с «Астон Виллой»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал успешное выступление Энцо Фернандеса в матче с «Астон Виллой» (3:1) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Он чемпион мира. Когда он подписал контракт год назад, он приехал без отпуска, без отдыха, в команду, где есть определённое давление на молодых игроков. Здесь другой язык и другая культура. Все эти обстоятельства требуют времени на адаптацию. Перестаньте создавать ожидания, которые не соответствуют реальности, и помогите игрокам попытаться вырасти.

Сегодня мы живём в эпоху, когда легко оскорбить публичных людей. Ведь игроки – люди, они не роботы. Сегодня Энцо показал, почему он здесь, он показал свой уровень. Мы не сомневались ни в нём, ни в Кайседо, ни в других молодых игроках, которые перешли сюда с надеждой выиграть титулы», – приводит слова Почеттино Metro.

Отметим, в матче с командой Эмери Энцо Фернандес забил прямым ударом со штрафного.

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