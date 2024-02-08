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Почеттино высказался об игре Энцо Фернандеса в матче Кубка Англии с «Астон Виллой»

Почеттино высказался об игре Энцо Фернандеса в матче Кубка Англии с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал успешное выступление Энцо Фернандеса в матче с «Астон Виллой» (3:1) в 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/16 финала. 0-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Галлахер – 11'     0:2 Джексон – 21'     0:3 Фернандес – 54'     1:3 Диаби – 90+1'    

«Он чемпион мира. Когда он подписал контракт год назад, он приехал без отпуска, без отдыха, в команду, где есть определённое давление на молодых игроков. Здесь другой язык и другая культура. Все эти обстоятельства требуют времени на адаптацию. Перестаньте создавать ожидания, которые не соответствуют реальности, и помогите игрокам попытаться вырасти.

Сегодня мы живём в эпоху, когда легко оскорбить публичных людей. Ведь игроки – люди, они не роботы. Сегодня Энцо показал, почему он здесь, он показал свой уровень. Мы не сомневались ни в нём, ни в Кайседо, ни в других молодых игроках, которые перешли сюда с надеждой выиграть титулы», – приводит слова Почеттино Metro.

Отметим, в матче с командой Эмери Энцо Фернандес забил прямым ударом со штрафного.

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