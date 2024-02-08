Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Манчестер Сити», на выезде сыграет с «Лутоном», «Ливерпуль» сразится с «Саутгемптоном», «Челси» дома встретится с «Лидс Юнайтед», а «Ноттингем Форест» примет на домашней арене «Манчестер Юнайтед».

1. «Блэкберн Роверс» — «Ньюкасл Юнайтед»;

2. «Челси» — «Лидс Юнайтед»;

3. «Борнмут» — «Лестер Сити»;

4. «Ливерпуль» — «Саутгемптон»;

5. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»;

6. «Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

7. «Ковентри Сити» — «Мейдстон Юнайтед»;

8. «Лутон Таун» — «Манчестер Сити».

Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является «Арсенал», который выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (12).

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: