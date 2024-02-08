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Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Манчестер Сити», на выезде сыграет с «Лутоном», «Ливерпуль» сразится с «Саутгемптоном», «Челси» дома встретится с «Лидс Юнайтед», а «Ноттингем Форест» примет на домашней арене «Манчестер Юнайтед».

1. «Блэкберн Роверс» — «Ньюкасл Юнайтед»;
2. «Челси» — «Лидс Юнайтед»;
3. «Борнмут» — «Лестер Сити»;
4. «Ливерпуль» — «Саутгемптон»;
5. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»;
6. «Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
7. «Ковентри Сити» — «Мейдстон Юнайтед»;
8. «Лутон Таун» — «Манчестер Сити».

Матчи 1/8 финала состоятся на неделе, начинающейся с 28 февраля.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является «Арсенал», который выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (12).

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